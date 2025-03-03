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        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira ceza kesildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:16
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        Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira ceza kesildi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede denetimler sırasında bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi.

        Polis ekiplerince düzenlenen baskında suçüstü yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Bu kişilere 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki bir miktar paraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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