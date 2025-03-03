Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira ceza kesildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede denetimler sırasında bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen baskında suçüstü yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu kişilere 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki bir miktar paraya da el konuldu.