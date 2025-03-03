Kastamonu'da kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira ceza kesildi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede denetimler sırasında bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi.
Polis ekiplerince düzenlenen baskında suçüstü yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Bu kişilere 46 bin 225 lira idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki bir miktar paraya da el konuldu.
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