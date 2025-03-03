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        TKDK desteği ve soğuk zincir projesi sayesinde Kastamonu'da süt üretimi arttı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 2,6 milyon lira destek verilen Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin "soğuk zincir" projesiyle kentte süt üretimi arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:54
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        TKDK desteği ve soğuk zincir projesi sayesinde Kastamonu'da süt üretimi arttı
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 2,6 milyon lira destek verilen Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin "soğuk zincir" projesiyle kentte süt üretimi arttı.

        Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

        Bu kapsamda, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, TKDK'nin IPARD II 13. Başvuru Çağrı döneminde köylerde üretilen sütün soğuk zincire girmesi için proje hazırladı.

        Kabul edilen proje kapsamında 2,6 milyon lira hibe alan Birliğe, 3 süt toplama aracı, 5 araç üstü tank, jeneratör ve süt analiz cihazı gibi ekipmanlar kazandırıldı.

        Kent merkezinde 35 köyde 280 çiftçinin sütünü toplayan Birlik, günlük 2 ton olan süt toplama kapasitesini 20 tona çıkardı.

        Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin 1996 yılında kurulduğunu, 1978 üyesinin bulunduğunu belirtti.

        Birlik tarafından Aşağı Elyakut köyündeki Hayvan Pazarı içinde oluşturulan "Süt Toplama Merkezi"nin hizmetine 2023 yılında başladığını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

        "Birliğimizin daha önce süt toplama hizmeti yoktu. İki yıl önce süt toplama hizmetine başladık. Diğer kurumların hibe programından faydalandık. TKDK'nin projesi kapsamında 3 süt toplama aracı, 5 araç üstü tank, jeneratör, süt analiz cihazı gibi ekipmanlar alarak yaklaşık 4,6 milyon liralık bir proje gerçekleştirdik. IPARD II 13. Başvuru Çağrı döneminde yapmış olduğumuz proje kapsamında 2,6 milyon lira hibe aldık. Yüzde 60 hibeden KDV-ÖTV muaf olarak faydalanmış bulunmaktayız. Süt toplama hizmetimize 2 tonla başladık, kapasitemiz şu anda 20 tona ulaştı."

        - "35 köyden 280 çiftçiden süt toplamaktayız"

        Daha önce köylerdeki sütün soğuk zincire girmeden mandıralara ulaştığını anlatan Pehlivan, sıcak sütle soğuk süt arasında 1-2 liralık fiyat farkı olduğunu söyledi.

        Sütünü sıcak şekilde mandıralara ulaştıran çiftçilerin daha az gelir elde ettiğini vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Sütün kalitesini artırmış bulunmaktayız. Kastamonu coğrafyası dağınık bir coğrafya, yüzde 60, yüzde 70 ormanlarla kaplı bir bölgede, zorlu kış şartlarında bu görevi yürütüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu kapasiteyi artırarak daha fazla çiftçimizden süt toplayacağız. Devletimizin TKDK'nin vermiş olduğu hibeden faydalanarak süt toplama işinin yanı sıra süt işleme tesisi kurmayı da planlamaktayız. İnşallah bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Biz bu hizmete başladıktan sonra çiftçimiz üretmiş olduğu sütü geliştirdiler. Sütlerini soğuk zincirde sattıkları için daha fazla gelir elde etmeye başladılar. Kastamonu bölgemizde süt miktarı da arttı. 35 köyden 280 çiftçiden süt toplamaktayız. Zorlu hava şartlarında çiftçilerimize ulaşmak zorundayız. Her gün bu 280 çiftçimizin sütünü alıyoruz."

        TKDK destekleri ile ilgili konuşan Pehlivan, "Bizim gibi kooperatifler bu desteklerden yararlanmalı. Hibelerden faydalanmalarını tavsiye ederiz. Bizler faydasını gördük. Bu projede emeği geçen Tarım Bakanımız başta olmak üzere, TKDK İl Koordinatörlüğümüze, personellerine, kendi personellerimize emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Köylerden sütü toplayan Ferhat Sivri ise "Köylülerimizin sütlerini alıyoruz, onları mağdur etmiyoruz. Hava soğuk ya da karlı olsa da mağdur etmiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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