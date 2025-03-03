Kastamonu'da 50 çocuğun katılımıyla cimnastik gösterisi yapıldı.

Cimnastik antrenörleri Fatma Dal ve eşi Yunus Dal tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteriye 50 sporcu çocuk katıldı.

Fatma Dal, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş merkezine çeşitli parkurlar hazırladıklarını, isteyen çocukların burada cimnastik yaptığını söyledi.

Çocukların burada gösteri yaptığını anlatan Dal, "Küçük büyük tüm gençleri spora teşvik etmek adına, farkındalık olması için AVM'de yaptık. Tüm çocukların spora teşvik edilmesi gerekiyor. Çocuklar için telefon, tablet maalesef çok kötü faktörler. Çocuklarımızda bedensel sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Bugün bir farkındalık oluşturduk. Tüm çocuklarımızı spora davet ediyoruz. Spor sağlıktır." dedi.