Kar ve heyelan nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı

Ekipler tarafından müdahale edilen hasta daha sonra 112 Doğanyurt Ambulans ekibine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

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