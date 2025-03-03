Kar ve heyelan nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Kar ve heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Akçabel köyünde göğüs ağrısı yaşayan 63 yaşındaki Ayşe E'nin yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
UMKE ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle köye yürüyerek ulaştı.
Ekipler tarafından müdahale edilen hasta daha sonra 112 Doğanyurt Ambulans ekibine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı.
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