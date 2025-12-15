Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı

        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 17:44 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:44
        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı
        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı.

        İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan koordinesinde Merkez Akşemsettin Camisi'nde gerçekleşen toplantıda, ilçe genelinde yürütülen din hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut çalışmalar değerlendirildi.

        Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan faaliyetler, hizmetlerin etkinliği ve vatandaşlara sunulan dini rehberlik hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi konularında istişarelerde bulunuldu.

        Özkan, toplantıda yaptığı değerlendirmede birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, özverili çalışmalarından dolayı din görevlilerine teşekkür etti.

        Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

