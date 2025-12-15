Habertürk
        Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi

        Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneğince (KASFOT) sokak fotoğrafçılığı eğitimi düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:33
        Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi
        Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneğince (KASFOT) sokak fotoğrafçılığı eğitimi düzenlendi.

        Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde fotoğraf sanatçısı Murat Bakmaz tarafından fotoğraf severlere sokak fotoğrafçılığıyla ilgili bilgiler aktarıld

        ı. Çalışmalarında kullandığı ekipmanları da tanıtan Bakmaz, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde çektiği sokak fotoğraflarını katılımcılarla paylaştı.

        Eğitimde, sokak fotoğrafçılığında etkili sonuçlar elde edilebilmesi için insanlarla iyi iletişim kurulması gerektiğini söyledi.

        İnsan odaklı çalışmanın önemine dikkati çeken Bakmaz, "Çektiğimiz fotoğraflar o anki duyguyu yansıtmalı ve doğal olmalı. Çalışmalarımızda mutlaka insanı merkeze almalıyız ve anlatacağımız hikayeyi iyi belirlemeliyiz. En önemli konulardan biri de sadelik. Fotoğrafta vermek istediğimiz konu ne kadar sade olursa sonucumuz da o kadar kıymetli olur. Her şeyi tek bir kareye sığdırıp göstermeye çalışırsak vermek istediğimiz mesajı öne çıkaramayız." diye konuştu.

        Bakmaz, sokak fotoğrafçılığında araştırma yapmanın avantajlarına değinerek "Gezeceğiniz, fotoğraf çekeceğiniz illeri, ülkeleri iyi araştırmanız çekeceğiniz fotoğraflarda size büyük faydalar sağlayacaktır. Yapacağınız çalışmalarda ön bilginizin iyi olması önemli bir avantaj. Gittiğiniz yerin tarihini, kültürünü yansıtan fotoğraflar çekmek istiyorsanız kendinizden de bir şeyler ekleyerek çalışmalarınızı yapmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

        KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör de Kastamonu'nun fotoğraf açısından çok zengin bir şehir olduğunu belirterek "Düzenlediğimiz bu eğitimle ilimizdeki fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çok verimli bir program oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

