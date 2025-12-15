Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kimlik kartlarını yenilemeyenler için mobil hizmet

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:57
        Kastamonu'da kimlik kartı yenileme ve adres beyanı işlemleri için nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Siz bize gelemezseniz, biz size geliriz." anlayışıyla Adreste Nüfus Hizmeti uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.

        Sağlık sorunları, engellilik, yaşlılık gibi nedenlerle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşlara bu hizmet sayesinde ulaşıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları dilekçeyle alınmaktadır. Değerlendirme sürecinin ardından belirlenen uygun zamanda görevli personelimiz ilgili adrese yönlendirilmektedir. Bu sayede vatandaşlarımızın kimlik kartı ve adres beyanı başvuruları adreslerinde alınmaktadır. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilir, dilekçeyle nüfus müdürlüklerine müracaat ederek süreci başlatabilir."

        Açıklamada, basımı gerçekleştirilen kimlik kartlarının kişilerin adresine gönderilerek sürecin tamamlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

