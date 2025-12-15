Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde Güneykalınkese mevkisindeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ortaya çıkan görüntüler dronla kaydedildi.
