Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 18:49 Güncelleme: 15.12.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde Güneykalınkese mevkisindeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Ortaya çıkan görüntüler dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı
        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi
        Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi
        Kastamonu'da kimlik kartlarını yenilemeyenler için mobil hizmet
        Kastamonu'da kimlik kartlarını yenilemeyenler için mobil hizmet
        Cenaze aracı ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
        Cenaze aracı ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
        Uyuşturucunun etkisiyle sokakta baygın halde bulunan şahsın yargılamasına d...
        Uyuşturucunun etkisiyle sokakta baygın halde bulunan şahsın yargılamasına d...