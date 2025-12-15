Kastamonu'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yaralı T.Y, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen İsmail K'nin cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

