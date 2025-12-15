Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        M.E. idaresindeki 37 SE 208 plakalı otomobil ile T.Y. yönetimindeki 37 SF 372 plakalı kamyonet, Kastamonu-İhsangazi kara yolu Karaçomak Barajı mevkisinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonette bulunan İsmail K. olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü T.Y. ise yaralandı.

        Yaralı T.Y, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen İsmail K'nin cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü
        Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü
        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
        Kastamonu'da otomobil ile çarpışan kamyonet ters döndü: 1 ölü, 1 yaralı
        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı
        Küre Müftülüğü tarafından aylık mutat toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi
        Kastamonu'da sokak fotoğrafçılığı kursu düzenlendi
        Kastamonu'da kimlik kartlarını yenilemeyenler için mobil hizmet
        Kastamonu'da kimlik kartlarını yenilemeyenler için mobil hizmet
        Cenaze aracı ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
        Cenaze aracı ile traktör çarpıştı: 4 yaralı