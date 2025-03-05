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        Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:04
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        Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince Elekdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Asar Göleti çevresinde yem bırakılan yerlerdeki ağaçlara fotokapan da takılarak, gözlem alanı oluşturuldu.

        Ayrıca Taşköprü ilçesinde sulak alan olarak tescil edilen Asar Göleti etrafındaki ağaçlara kuş yuvaları asılarak, kuş gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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