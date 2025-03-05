Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ayrıca Taşköprü ilçesinde sulak alan olarak tescil edilen Asar Göleti etrafındaki ağaçlara kuş yuvaları asılarak, kuş gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince Elekdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Asar Göleti çevresinde yem bırakılan yerlerdeki ağaçlara fotokapan da takılarak, gözlem alanı oluşturuldu.

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