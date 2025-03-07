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        İhsangazi'de şehit evinde iftar

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, protokol üyeleri şehit evinde iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:04
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        İhsangazi'de şehit evinde iftar
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, protokol üyeleri şehit evinde iftar yaptı.

        Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve protokol üyeleri iftarda, 1994 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Orhan Cengiz Karaçam'ın baba evine konuk oldu.

        Kaymakam Şahin, aile üyeleri ile bir süre sohbet ederek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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