İhsangazi'de şehit evinde iftar
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, protokol üyeleri şehit evinde iftar yaptı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, protokol üyeleri şehit evinde iftar yaptı.
Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve protokol üyeleri iftarda, 1994 yılında Hakkari'de şehit olan Piyade Er Orhan Cengiz Karaçam'ın baba evine konuk oldu.
Kaymakam Şahin, aile üyeleri ile bir süre sohbet ederek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
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