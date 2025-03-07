Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde 10 Mart'ta bakım onarım çalışması yapılacak

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Çankırı-Kastamonu istikameti, sol tüpün bakım onarım çalışması nedeniyle 10 Mart'ta 08.00-17.00 saatlerinde araç geçişine kapatılacak.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, tünelde bakım onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Tünelin Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpünün 10 Mart Pazartesi günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, "Ulaşım, belirtilen tarih ve saatler arasında Ilgaz Dağı yolu üzerinden sağlanacaktır. Yolu kullanacak sürücülerin belirtilen tarih ve saatlerde yukarıda belirtilen güzergahı veya diğer alternatif güzergahları kullanmaları, dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.