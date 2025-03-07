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        Tosya'da afet farkındalık tatbikatı yapıldı

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Afet Farkındalık Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:02
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        Tosya'da afet farkındalık tatbikatı yapıldı
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        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Afet Farkındalık Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tosya Belediye İtfaiyesi tarafından Tosya Fevzi Paşa İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta, ilk olarak öğrencilere deprem, yangın ve benzeri felaketlerden korunmanın yolları ile yapılması gerekenler anlatıldı.

        Tatbikatta, senaryo gereği siren sesi ile birlikte öğrenci ve öğretmenler planlı bir şekilde boşaltılırken, binada kalan 4 yaralı öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İtfaiye görevlileri, öğrencilerle birlikte yangın söndürdü ve yangına karşı alınacak önlemler ile yangın söndürme teknikleri hakkında pratik bilgiler paylaştı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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