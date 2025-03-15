Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı, iki büyükbaş hayvan öldü

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, iki büyükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı, iki büyükbaş hayvan öldü
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, iki büyükbaş hayvan öldü.

        Altıkulaç köyü Orza Mahallesinde Cemalettin Türkoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Abana ve Bozkurt Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ekibi yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmaları devam ederken evde bulunan üç kişilik aile olayı yara almadan atlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü

        Benzer Haberler

        Bozkurt'ta Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma
        Bozkurt'ta Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma
        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da ilkokulda yapılan afet tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Kastamonu'da ilkokulda yapılan afet tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Cide'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Cide'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakal...
        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakal...
        Kastamonu'da debisi yükselen çayda mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı
        Kastamonu'da debisi yükselen çayda mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı