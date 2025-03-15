Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı, iki büyükbaş hayvan öldü

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, iki büyükbaş hayvan öldü.

Altıkulaç köyü Orza Mahallesinde Cemalettin Türkoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Abana ve Bozkurt Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ekibi yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ederken evde bulunan üç kişilik aile olayı yara almadan atlattı.