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        Kastamonu'daki müze Pompeiopolis'in tarihine ışık tutuyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi, Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'in tarihine ışık tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:41
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        Kastamonu'daki müze Pompeiopolis'in tarihine ışık tutuyor
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi, Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'in tarihine ışık tutuyor.

        İlçede 1850'li yıllarda Redif Taburu Binası olarak inşa edildikten sonra farklı kurumlar tarafından kullanılan bina, 2017'de Taşköprü Belediyesince Kent Müzesi'ne dönüştürüldü.

        Müzenin bir bölümünde oluşturulan alanda, geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Pompeiopolis Antik Kenti, jeofizik ve jeoradar yöntemleriyle görüntülenerek vatandaşlara sunuluyor.

        Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Erkut Gültekin, AA muhabirine, Kent Müzesi'nin Pompeiopolis açısından önemini anlattı.

        Müzede Pompeiopolis alanını ziyaret eden bir kişinin antik kent hakkında pek çok bilgi edineceğini belirten Gültekin, şöyle konuştu:

        "Paflagonya'nın başkenti Pompeiopolis'i tanımak için ilk gelmeniz gereken yer Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Müzesi. Jeofizik ve jeoradar yöntemiyle şehrin burada yeraltının görüntülenmiş şeklini görüyoruz. Pompeiopolis'e gittiğimizde nerede olduğunuzu bu odadan anlayabiliyorsunuz. Burada da ayrıca neden buranın başkent olduğu, coğrafi konumu, stratejik geçiş noktalarının burada olması, ticari geçiş noktalarının, askeri, stratejik ve bölgenin en düşük rakımlı ovasının burada olduğunu ve şehrin neden buraya kurulması gerektiğini net bir şekilde anlıyoruz."

        Müzede Türkiye'nin en büyük villaları arasında yer alan Pompeiopolis'teki villanın da yerinin görüldüğünü ifade eden Gültekin, "Roma Tiyatromuzun yerini, Odeon'dan çıkan Afrodit heykellerinin nereden çıktığını, nerede bulunduğunu, yerlerini buradan öğreniyorsunuz. Bu anlamda Kent Tarih Müzesi Taşköprü'nün bütün bölgelerine ne olduğunu anlama adına bir özet niteliğini taşıyor." dedi.

        Pompeiopolis'in her geçen gün daha fazla anlaşıldığını dile getiren Gültekin, çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

        Pompeiopolis'te Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük tarafından kazı çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Gültekin, "Türk turistlerimiz de önem veriyor ama yabancı turistleri hedef kitle olarak belirlediğimiz için ülkemize döviz girmesi anlamında bu müze çok önemli. Müzemize herkesi davet ediyoruz. Şehri tanımaya müzemizden başlamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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