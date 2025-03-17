Kastamonu 1. Amatör Küme'de Cide Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti
Kastamonu 1. Amatör Küme'de mücadele eden Cide Belediyespor, bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Kastamonu 1. Amatör Küme'de mücadele eden Cide Belediyespor, bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Cide Stadyumu'nda Cide Belediyespor- Pınarbaşıspor'u 9-0 yendi. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Cide Belediyespor, 16 maçın tamamını kazandı.
Şampiyonlukla birlikte Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out müsabakalarına katılma hakkı kazanan Cide Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyor.
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