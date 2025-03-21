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        Cide'de "İyilik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Cide İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "İyilik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:08
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        Cide'de "İyilik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Cide İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "İyilik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler için Reşadiye Camii Okuma Salonu'nda, Birol Durası Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan kız öğrenciler için Merkez Kız Kur'an Kursu'nda iftar programları düzenlendi.

        İftar programlarının ardından ilçe vaizi Enes Türkoğlu ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu vaizi Rabia Esmer tarafından öğrencilere "İyilik Ayı Ramazan" konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

        Etkinlikte ramazan ayının manevi atmosferinde iyiliğin önemi vurgulanarak, öğrencilere değerler eğitimi verildi.

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