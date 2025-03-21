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        Cide'de özel gereksinimli bireyler spor yaptı

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ilçedeki özel gereksinimli bireylere spor yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:05
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        Cide'de özel gereksinimli bireyler spor yaptı
        ABONE OL

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ilçedeki özel gereksinimli bireylere spor yaptırdı.

        Cide Bayram Yusuf Aslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gençlerle bir araya gelen gönüllüler çeşitli etkinlikler yaptı.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen sportif faaliyetler, gençlerin hem eğlenmesini hem de birlikte vakit geçirmesini sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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