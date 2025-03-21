Cide'de özel gereksinimli bireyler spor yaptı

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ilçedeki özel gereksinimli bireylere spor yaptırdı.

Cide Bayram Yusuf Aslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gençlerle bir araya gelen gönüllüler çeşitli etkinlikler yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen sportif faaliyetler, gençlerin hem eğlenmesini hem de birlikte vakit geçirmesini sağladı.