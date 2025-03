Kastamonu Valisi Dallı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu.

İl Özel İdaresinin yemekhanesinde gerçekleştirilen iftarda konuşan Dallı, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Şehitlerin vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda ettiğini ifade eden Dallı, “Şehitlerimiz, bugün burada rahat yaşayabilmemiz için vatan için mukaddesat için canlarını feda ettiler. Bunun hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Allah sizlere ailelerinizle birlikte sağlıklı uzun ömürler versin. Başka acılar göstermesin. Gazilerimize de aynı şekilde minnet ve şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Dallı, kapılarının her zaman şehit aileleri ve gazilere her zaman açık olduğunu aktararak, "Çarşıya, pazara çıktığınızda bizlere de uğramayı ihmal etmeyin. Bundan büyük mutluluk duyarım. Kapılarımız ve gönüllerimiz sizlere her zaman açık. Sizleri seviyoruz. Yaklaşan Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Huzur, mutluluk ve sağlık içinde bayramı geçirmenizi diliyorum." dedi.

Program sonunda 18-19 Mart’ta yapılan okul sporları minikler yüzme yarışmasında 100 metre serbest kategorisinde il üçüncüsü, 50 metre sırt üstü yarışında ise il üçüncüsü olarak 2 madalya kazanan Şehit Uzman Çavuş Furkan Erbil'in oğlu ilkokul birinci sınıf öğrencisi Çınar Efe Erbil'e Dallı tarafından madalyaları verildi.