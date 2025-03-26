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        Kadın Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kadın Güreş Milli Takımı, nisan ayında Slovakya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:17
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        Kadın Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kadın Güreş Milli Takımı, nisan ayında Slovakya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yeni bir tarih yazmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

        Şampiyonluk hedefindeki milli takım kampında 32 sporcu yer alıyor.

        Teknik direktörü Efrahim Kahraman, AA muhabirine Avrupa Şampiyonası'nın 7-13 Nisan tarihlerinde Slovakya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

        Aynı zamanda 23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yaptığını hatırlatan Kahraman, "7-12 Mart tarihleri arasında Arnavutluk'ta 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası gerçekleştirildi. Orada 3 altın, 3 bronz madalya alarak takım halinde 2. kez Avrupa şampiyonu olduk. Oradan Kastamonu'ya motivasyonu yüksek bir şekilde geldik. Yeni Boks Federasyonu Başkanımız Taha Akgün'ün ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda böyle bir başarı elde etmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

        Yeni hedeflerinin büyüklerde aynı başarıyı elde etmek olduğunu vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

        "Şimdi de Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 7 Nisan'a kadar Kastamonu'da olacağız. Büyüklerde de daha önce şampiyon olduk. İyi hazırlanıyoruz. Takımda çok başarılı isimlerimiz var. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Beklentilerimiz çok." diye konuştu.

        - "Bizden beklentiler büyük ama bizim hedeflerimiz daha da büyük"

        Hedeflerinin olduğunu dile getiren Kahraman, "İnanıyorum ki U23 takımımız gibi büyüklerde de Avrupa Şampiyonu olarak yeni bir tarih yazacağız. Bizden beklentiler büyük ama bizim hedeflerimiz daha da büyük. İnşallah başarılı bir şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip döneceğiz. Antrenörlerimiz, masözlerimiz ile çok iyi bir ekibiz. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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