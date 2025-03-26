Taşköprü'de Kütüphane Haftası kutlandı

Çocuklar için çeşitli sürprizlerin de hazırlandığı etkinlikte, kitap okuma alışkanlığının önemi vurgulandı.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya geldi.

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