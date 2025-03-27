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        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:41 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:21
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        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler ile il merkezi ve ilçelerin asayiş gündemi değerlendirildi.

        Toplantıda narkotik suçlarla ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirler de görüşüldü.

        Vali Dallı, dokuz günlük bayram tatili ve okulların ara tatili dolayısıyla kara yollarında taşıt trafiğinin yoğunlaşacağına dikkati çekti.

        Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için planlı bir şekilde asayiş ve trafik tedbirlerinin uygulanacağının altını çizen Dallı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlali davranışlarının en aza indirilmesi, kamu düzeni ve asayişin sağlanması amacıyla tatil süresince asayiş ve trafik tedbirleri planlanacak ve uygulanacaktır." dedi.

        Dallı, ilgili tüm birimlerin görevlerini titizlikle sürdüreceğini aktararak, "Gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için devletimizin tüm kurumları hassasiyetle çalışacak. Ben, kıymetli hemşerilerimizden trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını istirham ediyorum. Kazasız, belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Huzur ve güven içerisinde sevdikleriyle kucaklaşarak, bayramı idrak etmelerini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve ilçe kaymakamları katıldı.

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