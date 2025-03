Gümüş ailesi iftarda özel bireylerin en büyük destekçisi oldu

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da özel bireylere verilen iftarda her akşam gönüllü olarak görev alan Gümüş ailesi, özel bireyleri ramazanın ilk gününden beri yalnız bırakmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla 81 ilde iftar programları düzenlendi.

Kastamonu'da da bu yıl Vakıflar tarafından Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin Merkez Spor Salonu'nda işlettiği "Mutlu Kafe"de, özel bireyler ve ailelerine yönelik iftar programları gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerden gelen özel bireyler, yaşlılar ve yemek yapamayacak durumda olanlar, burada aile ortamında iftarını yaptı.

Özel bireylerle bir arada olmayı seven Barış ve Şükran Gümüş çifti, 3 çocuğuyla her akşam Mutlu Kafe'ye gelerek iftar saatinde gönüllü olarak çalıştı.

- "Her akşam mesai çıkışı buraya geliyorum"

Barış Gümüş, AA muhabirine, oğlunun Mutlu Kafe'nin yanında bulunan spor salonunda judoya başlamasıyla özel bireylerle tanıştıklarını söyledi.

Özel bireyler ve aileleriyle güzel diyaloglar kurduklarını anlatan Gümüş, "Ramazanın başında böyle bir organizasyon yapacaklarını söylediler. Biz de ailecek buna dahil olmak istedik." dedi.

Özel şirkette yönetici olarak çalıştığını ifade eden Gümüş, "Her akşam mesai çıkışı buraya geliyorum. Masaları hazırlıyorum, sonra yemek dağıtımına katılıyorum. Ardından buraları toplayıp temizliyoruz. Eşim ve çocuklarımla her gün buraya gelip yardım ediyorum. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımın da buraya gelip bize yardım etmesi inanılmaz mutluluk. Çocuklarımın gelişimine bunun çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ailecek severek yapıyoruz. Manevi anlamda inanılmaz haz duyuyorum. Her gün 100-150 kişiye yemek ikram etmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

- "Özel bireyler ve aileleriyle bir aile olduk"

Şükran Gümüş ise Mutlu Kafe'de iftar verileceğini duyunca onlara yardım teklifinde bulunduğunu belirterek, "Özel bireyler ve aileleriyle bir aile olduk. Çok mutlu olduğumu hissediyorum burada. Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum. Onlar da bize çok sıcak bakıyor. Onlarla bir arada oldukça ben daha çok huzurlu oluyorum. Çocuklarım da bize destek oluyor. Özel bireylerle tanıştılar. Başta biraz çekiniyorlardı ama şimdi onlarla oyunlar oynuyorlar." ifadelerini kullandı.