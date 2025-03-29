Kastamonu'da iftar yaparken para bulan mimar, bir hafta paranın sahibini aradı

Kastamonu'da yaşayan Azerbaycan Türkü mimar, iftar yaparken bulduğu paranın sahibini 1 hafta aradı.

Mimar Mikayil Yaşaroğlu, Kastamonu Belediyesinin Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı’nda kurduğu iftar çadırında geçen hafta orucunu açtı. İftarın ardından masanın kenarında bir miktar para bulan Yaşaroğlu, bir hafta boyunca paranın sahibini aradı.

Uğraşlarına rağmen sahibine ulaşamayınca Yaşaroğlu parayı emniyete teslim etti.

Mikayil Yaşaroğlu AA muhabirine, üniversite okumak için geldiği Kastamonu'ya daha sonra yerleştiğini söyledi.

Kuzeykent pazar yerine pazar günleri, sebze pazarı kurulduğunu hatırlatan Yaşaroğlu, "O gün de pazar kurulmuştu. Pazar kaldırıldıktan sonra pazarcılar iftara oturmuştu. Ben de o gün burada iftarımı aştım. İftarın ardından yemek yedikten sonra ayağa kalktığımda yerde toplu miktarda para buldum." dedi.

Öncelikle parayı kendisinin sahibine ulaştırmak istediğini dile getiren Yaşaroğlu, "O gün orda oturan kişiyi gördüm ben ama ne olduysa sonra hiç uğramadı. Sahibine ulaştırmak için zabıtaya bildirdim, muhtara bildirdim. Pazarcılardan birinden düştüğünden emindim. Pazara geldim gezdim, belki görürüz diye pazarcılara sordum, telefon numaramı bıraktım. Baktım sahibini bulamıyorum para bende kalmasın diye Kuzeykent Polis Karakoluna teslim ettim." diye konuştu.