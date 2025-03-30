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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bayram namazını Kastamonu'da kıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:04 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:16
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bayram namazını Kastamonu'da kıldı
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bakan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve il protokolüyle Ramazan Bayramı namazını eda etmek için Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'ne geldi.

        Burada namazını kılan Yumaklı, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vatandaşlarla bir süre sohbet de eden Yumaklı, daha sonra Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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