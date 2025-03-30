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        Kastamonu Valisi Dallı'dan bayram ziyaretleri

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 19:01 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:40
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        Kastamonu Valisi Dallı'dan bayram ziyaretleri
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

        Şehit Topçu Teğmen Cemal Tepeli'nin ailesini ziyaret eden Dallı, ailenin bayramını tebrik etti.

        Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezindeki nöbetçi personele ziyarette bulunan Dallı, çalışanlarla bayramlaşarak çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.

        Dallı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezini de ziyaret ederek bayramı görevlerinin başında geçiren jandarma ve emniyet mensuplarının bayramını kutlayarak sohbet etti.

        Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirkılıç’ı da evinde ziyaret eden Dallı, ailenin bayramını kutladı.

        İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant'ta ziyaretlere eşlik etti.

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