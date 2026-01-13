Kastamonu'nun 5 ilçesinde eğitime kar engeli
Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.
Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.
