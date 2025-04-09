Tosya'da sis etkili oluyor
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
İlçe merkez ve köylerinde gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle binaların üst kısımları görünmez hale geldi.
D-100 kara yolunun ilçeden geçen bölümünde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Karayolları ekipleri sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız sınırlarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Tosya'da, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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