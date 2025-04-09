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        Tosya'da sis etkili oluyor

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:17
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        Tosya'da sis etkili oluyor
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        İlçe merkez ve köylerinde gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

        D-100 kara yolunun ilçeden geçen bölümünde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Karayolları ekipleri sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız sınırlarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Tosya'da, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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