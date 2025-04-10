Kastamonu'da PTT müdürünü intihara sürükledikleri gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa hapis cezası

Kastamonu PTT Merkez Müdürü Ceyhun Şimşekoğlu'nu intihara sürüklediği gerekçesi ile yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya PTT Merkez Müdürü Şimşekoğlu'nu 2022 yılında intihara sürüklediği gerekçesi ile yargılanan tutuklu sanık Murat U, Nuray U, İrfan K. ve tutuksuz sanık Tarık A. katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların silahla birden fazla kişiyle gece vakti yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından iştirak halinde oldukları gerekçesiyle en üst seviyeden cezalandırılmalarını talep etti.

Murat U. savunmasında, suçlamaları reddederek, "Ben kimseyi yağma ya da zorla bir şeyini almadım. Kimseyi hürriyetinden yoksun bırakmadım. Kendisi evime gelmiştir. Bu adamın evime geliş saatleri bellidir. Benim oturduğum binada kamera kayıtları vardır. Bu adam kendisi lojmanından kalkıp benim evime gelmiştir. Kendisinin evime geldiği kamera kayıtlarında mevcuttur." dedi.

Şimşekoğlu'na zorla senet imzalattırmadığını savunan Murat U, "Senetler zorla alınmamıştır, kendi rızasıyla verilmiştir. 60 yaşındaki adamın elini sıksak morluk olur. Adli Tıp raporlarında hiçbir şekilde darp izi yok. Hiçbir şey yapmamışım. Telefonunu da imha etmiş. Eğer imha ettiği telefonu bugün dosyada delil olarak olsaydı ben, bugün sizin karşınızda sanık olarak çıkmamış olacaktım. Ben bir şeyi imha etmedim, her şeyi sizlere teslim ettim." diye konuştu.

Tutuklu sanık İrfan K. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben bunların hiçbirini almadım. Zorla bir şeyler imzalatmadık. Ben sadece maktulü evden alıp kendi evine bıraktım." ifadelerini kullandı.

Tarık A. da "Ben, dolandırıcı falan değilim. Biz, İrfan ağabey ile birlikte maktulü gece vakti sadece evine kadar bıraktık. Biz maktule ne sopa attık, ne senet imzalattık, ne zor kullandık ne de başka bir şey yaptık. Kesinlikle bir olaya karışmadık. Biz iyi olsun diye yaptık ama yanlış yapmışız." dedi.