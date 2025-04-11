Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar nedeniyle ilçelerden Azdavay'da 6, Doğanyurt'ta 3, İhsangazi'de 5, Taşköprü'de 8 olmak üzere 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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