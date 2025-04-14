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        Tosya'da zirai dondan 6 bin 725 dekar alan etkilendi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ve kar yağışının ardından tarım ürünleri zirai dondan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:00
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        Tosya'da zirai dondan 6 bin 725 dekar alan etkilendi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ve kar yağışının ardından tarım ürünleri zirai dondan etkilendi.

        Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisinin bulunduğunu hatırlattı.

        İlçe genelinde mevsim şartlarına uygun her türlü tarım ürününün yetiştirildiğini belirten İncirkuş, "Tosya'da yaşanan erken bahar nedeniyle bazı ağaçlar vaktinden önce çiçek açtı ve meyveye döndü. Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Türkiye genelinde yaşandığı gibi maalesef ilçemizde de zirai don yaşandı. İlçe müdürlüğümüzün teknik ekiplerince hafta sonları dahil olmak üzere sahada hasar kontrol ve tespit çalışmaları yapıldı. Ziyaretler sırasında üreticilere tarım sigortası yaptırmanın önemi ve dondan zarar gören meyve bahçelerinde yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verildi." dedi.

        Yapılan kontrollerde, şu ana kadar 6 bin 725 dekar alanda yetiştirilen kiraz, ceviz, elma, armut, şeftali, üzüm gibi ürünlerin zirai dondan zarar gördüğünün tespit edildiğini aktaran İncirkuş, "Bu alanlarda toplam üretim miktarı yaklaşık olarak 6 bin 500 ton civarı gerçekleşmekteydi. Yaşanan bu olumsuzluğun tam zararlarını tespit etmek için don olayının bitmesi gerekmektedir. Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Zarara uğrayan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        İncirkuş, tarım sigortası yaptıran üreticilerin zararlarını ALO TARSİM 172 telefon numarası üzerinden TARSİM'e bildirmelerinin önem taşıdığını kaydetti.

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