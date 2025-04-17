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        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor

        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:21
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        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor
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        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

        İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çöken yaklaşık 40 metrelik kısımda yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.

        Yolun çöken kısmı ve yürütülen çalışmalar dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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