Kastamonu Belediye Başkanı Baltacı, görevdeki bir yılını değerlendirdi

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, görevdeki bir yılını değerlendirdi.

Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonu'nda görevdeki bir yılı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Baltacı, 31 Mart 2024 seçimlerinde Kastamonu Belediyesini yönetme görevini kendisine veren Kastamonululara teşekkür etti.

İlk yılda Kastamonu Belediyesinin kurumsal ve finansal yapısını güçlendirdiklerini anlatan Baltacı, dayanışma ruhunu büyüttüklerini, kalkınmanın ve yatırımların temelini attıklarını belirtti.

Kastamonu'nun ihtiyaç duyduğu bütün projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Baltacı, "Biz seçimlerde özellikle bir şeyi vurgulamak istemiştik. Dedik ki 'biz Kastamonu'yu yuvamız olarak görüyoruz. Kastamonu'yu kalesi olarak gören bir anlayışı reddediyoruz. Burası hepimizin eşit ve adil bir şekilde yaşadığı, hakkaniyetli bir şekilde yaşadığı, belediye hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanabileceği sıcacık bir yuva olsun istiyoruz' demiştik. Biz hala aynı sözümüzdeyiz ve aynı anlayışla yola devam ediyoruz." dedi.

Bir yılda bir çok faaliyet yaptıklarını ifade eden Baltacı şunları kaydetti: