Kastamonu'da İl Göç Kurulu Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve ildeki yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin görüşüldüğü toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yabancılara yönelik güncel istatistiki verileri içeren sunum yapıldı.

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