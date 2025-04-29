Kastamonu'da "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyonu" toplantısı düzenlendi

Vali Meftun Dallı başkanlığında, İstiklal Yolu toplantı salonunda düzenlenen programda, il merkezi ve ilçelerin asayiş gündemi görüşülerek narkotik suçlarla ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirler değerlendirildi.

Kastamonu Valiliğince, "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyonu" ile "kaymakamlar" toplantısı bir arada yapıldı.

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