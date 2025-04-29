Kastamonu'da evinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Aramada 23,41 gram bonzai, 67,35 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün, 61,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir ikamette arama yapıldı.

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