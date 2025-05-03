Dünya şampiyonasına hazırlanan judocuların sağlığı onlara emanet

ÖZGÜR ALANTOR - Dünya şampiyonasına hazırlanan Paralimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı fizyoterapist Meliha Göçer ve masör Anıl Yalçın'a emanet.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sakatlanan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için çalışan Meliha Göçer ve Anıl Yalçın, sporcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maç ve antrenmanda yaralanan, sakatlanan, herhangi bir yeri incinen veya kasılma yaşayan sporcuların tedavisinde birlikte görev yapıyor.

Meliha Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır Paralimpik Judo Milli Takımı'nda fizyoterapist olarak görev yaptığını söyledi.

Son olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda görev aldığını kaydeden Göçer, "Orada güzel dereceler elde ettik. Şu an önümüzde dünya şampiyonası var inşallah orada da güzel sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın ardından 2 sporcunun ameliyat edildiğini belirten Göçer, "Bu sporda sakatlanmalar olabiliyor. Bizim buradaki asıl görevimiz bu tür olaylarda erken müdahale etmek. Antrenman öncesinde sporcuların sargılarını yapıyoruz. Antrenman içerisinde de ani bir sakatlığa karşı tetikte oluyoruz. Antrenmanlar bittikten sonra dinlenme zamanında masör arkadaşım Anıl herkesi masaja alıyor, ben de tedavilerime devam ediyorum." diye konuştu. Çok iyi bir ekip olduklarını anlatan Meliha Göçer, "Ben bu sporcularla 3 yıldır beraberim. Her geçen gün üzerine bir şeyler koyarak devam ediyorlar. Burada antrenörlerimiz olsun, sporcu kardeşlerimiz olsun, sağlık ekibi olsun bir aile gibi olduk. Sporcular madalya aldığında biz kendimiz madalya almış kadar mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı. Göçer, takım olarak Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Umarım tüm emeklerimizin karşılığını alacağımız sağlıklı bir şampiyona geçiririz. Sporcularımız ayrıca görme engelli olduğu için başardıkları şeyin çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Onlar derece yaptığında biz de çok mutlu oluyoruz. Hedefimiz sporcularımızı fiziksel olarak en üst seviyeye çıkarmak ve sakatlıksız bir şekilde şampiyonaya uğurlamak. İnşallah güzel dereceler elde ederiz."