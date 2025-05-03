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        Devrekani Kaymakamlığı "Gönülden Gönüle, Gönülden Bir Selam" projesini gerçekleştirecek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Devrekani Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde "Gönülden Gönüle, Gönülden Bir Selam" projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:08
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        Devrekani Kaymakamlığı "Gönülden Gönüle, Gönülden Bir Selam" projesini gerçekleştirecek
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Devrekani Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde "Gönülden Gönüle, Gönülden Bir Selam" projesini hayata geçirdi.

        Proje kapsamında Kaymakam Hüseyin Çamkerten başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda aile yapısının korunması, sosyal dayanışmanın artırılması ve özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyler ile öksüz ve yetim çocuklara yönelik çalışmalar ele alındı.

        Devrekani’de şu anda yalnız yaşayan 126 yaşlı bireyin vakfa kayıtlı olduğu belirtilirken, proje ile bu kişilerin evlerinde ziyaret edilmesi ve gönül bağlarının kurulması hedefleniyor.

        Kaymakam Hüseyin Çamkerten, projenin yalnızlığı azaltmayı, sosyal bağları güçlendirmeyi ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi amaçladığını vurguladı.

        Kurum amirleri ise belirledikleri ailelerle gönüllülük esasıyla birebir ilgilenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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