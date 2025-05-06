Tosya'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Okul Müdürü Mustafa Karslı açılışta yaptığı konuşmada fuarda TÜBİTAK tarafından kabul edilen 11 proje ile Tosya Fen Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü tarafından hazırlanan 8 projenin sergilendiğini söyledi.

Okulun spor salonunda düzenlenen fuarın açılışını AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ve protokol üyeleri yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.