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        Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140 yaşında

        Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:39
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        Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140 yaşında
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        Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Kortej yürüyüşü ile başlayan programda okulun eski mezunları ile şu anki öğrencileri, Cevizli Park'tan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar Abdurrahmanpaşa Lisesi Marşı'nı söyledi.

        Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, lisenin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Lisenin, her dönem hem tanık hem de aktör olduğuna dikkati çeken Mısırlıoğlu, şöyle konuştu:

        "Bugün, Kastamonu'nun kalbinde yükselen, bir abide gibi duran, tarihiyle yalnızca bir okul değil, bir kültür ve karakter inşa eden Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Lisemiz, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, bu milletin geçirdiği her büyük dönüşümde hem tanık hem de aktör olmuştur. Şehrimizin derinlikli kimliğinden, Anadolu irfanından, zamanın ruhundan beslenerek yoğrulmuş bu büyük çınar tam 140 yıldır öğrencilerine yalnızca bilgi değil, ahlak, duruş, sorumluluk ve umut vermektedir. Burada, yalnızca bir yıl dönümünü kutlamıyoruz aynı zamanda bu köklü geçmişin geleceğe uzanan köprüsünde durarak yeni bir sayfa açmanın eşiğindeyiz. Lisemizin vakur binasına her baktığımızda sanki şefkatle kollarını açan bir anne gibi bizi bağrına basan, zamana meydan okuyan bir duruş görüyoruz."

        Mısırlıoğlu, Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin manevi değerlerine işaret ederek okulun sadece akademik başarıların değil fikrin, sanatın, edebiyatın da yuvası olduğunu belirtti.

        Lisenin genç evlatlarının Çanakkale'de, Milli Mücadele yıllarında gözlerini kırpmadan cepheye koştuğunu hatırlatan Mısırlıoğlu, "Kimi kalemle, kimi fikirle ama hepsi vatana olan borçlarıyla mücadele etti. Cumhuriyet ile birlikte çağdaşlık bayrağını taşıyan birer nefer olarak yola çıktılar. Bugün burada bir arada oluşumuzun anlamı büyüktür. Lise kapısından her gün geçen bir öğrencinin heyecanıyla, onlarca yıl sonra geri dönen bir mezunun özlemi arasında aslında fark yok. Bu okulun ruhu, her birimizin kalbine kazınmıştır. Abdurrahmanpaşa Lisesi, bizler için yalnızca bir okul değil asırları aşan bir aidiyetin, hiç solmayan bir gençliğin, göğsümüzde gururla taşıdığımız bir nişanenin adıdır." diye konuştu.

        Daha sonra seramik ve resim sergisi ile Op. Dr. Şükrü Esen Konferans Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Programa Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, okul mezunları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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