Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı, Abdurrahmanpaşa Lisesinin 140. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin 140. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valisi Dallı, Abdurrahmanpaşa Lisesinin 140. kuruluş yıl dönümünü kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin 140. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

        Dallı, mesajında, mazisi şan ve şerefle dolu Abdurrahmanpaşa Lisesinden pek çok güzide şahsiyetin gelip geçtiğini belirtti.

        Lisenin 140. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutladıklarını dile getiren Dallı, mesajında şunları kaydetti:

        "Kastamonu Valisi olarak böyle köklü bir eğitim kurumunun ilimizde bulunmasından büyük gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 140 yıllık bu kıymetli yolculukta emeği geçen tüm öğretmenlerimize, mezunlarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor, nice başarılı ve anlamlı yıllar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valiliği, Sinop'taki trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı
        Kastamonu Valiliği, Sinop'taki trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı
        Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140 yaşında
        Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 140 yaşında
        Gönüllü yaptığı işlerle özel gereksinimli bireylerin "en özel" annesi oldu
        Gönüllü yaptığı işlerle özel gereksinimli bireylerin "en özel" annesi oldu
        Kastamonu'da kahvehanede kalbi duran vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesi...
        Kastamonu'da kahvehanede kalbi duran vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesi...
        Devrekani'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Devrekani'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Hanönü'de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket programı düzenlendi
        Hanönü'de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket programı düzenlendi