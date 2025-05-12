Kastamonu'da engelli öğrencilerin el emeğiyle yaptıkları ürünler sergilendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan resim, yakma, örgü, elmas mozaik gibi yaklaşık 70 ürün yer aldı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Çetin Kılınç serginin açılışında yaptığı konuşmada, engelli birey ve öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesinin önemine dikkati çekti.

Öğrencileri tebrik eden Kılınç, çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Keskin ise el sanatları ve görsel sanatlar atölyelerinde öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde yaptıkları ürünleri sergilediklerini belirtti.

Özel bireylerin yeteneklerini görmekten ve göstermekten dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Keskin, "Burada elmas mozaik ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz bir buçuk yılda yapılıyor. Tek tek mekikle işler gibi öğrencilerimizin sabrının göstergesi olan ürünler. Yakma ürünlerimiz var. Özel bireylerin bir şeyler başarabildiğini göstermek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.