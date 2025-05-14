Küre'de Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri kapsamında eğitim verildi
Küre Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri çerçevesinde ilçe okullarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Küre Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri çerçevesinde ilçe okullarında eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Cumhuriyet İlkokulunda ilçede faaliyet gösteren maden işletmesi yetkililerince eğitimler verildi.
Atık yönetimi, çevre kirliliğine duyarlı olma, doğaya atılan malzemelerin geri dönüşümü ve doğayı koruma konularının yer aldığı eğitimler verildi.
Eğitim sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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