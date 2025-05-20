Kastamonu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Bu kapsamda Kastamonu, Adana, Nevşehir ve Mersin'de 22 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince farklı yöntemlerle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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