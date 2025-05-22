4 ilde ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonu düzenlendi
Kastamonu merkezli 4 ilde yapılan ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kastamonu merkezli 4 ilde yapılan ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli araştırma yapıldı.
- 2024 yılında da 13 şüpheli tutuklanmıştı
Araştırmalar sonucu 2024 yılında yapılan ilk operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklanmasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen bilgiler doğrultusunda örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticileri kapsamlı şekilde takip edildi.
Şüpheli yöneticilerin Türkiye'ye giriş yapmalarının hemen ardından düzenlenen ikinci operasyon dalgasında Kastamonu merkezli, Adana, Mersin ve Nevşehir'de toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Suç örgütünün faaliyetlerinde 400'ün üzerinde farklı kişiye ait GSM hattı ve banka hesaplarını kullandığı tespit edildi.
Yapılan ilk tespitlere göre, örgütün yasa dışı faaliyetleri sonucunda yaklaşık 700 milyon lira tutarında suç geliri elde ettiği öğrenildi.
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