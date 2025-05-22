4 ilde ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonu düzenlendi

Yapılan ilk tespitlere göre, örgütün yasa dışı faaliyetleri sonucunda yaklaşık 700 milyon lira tutarında suç geliri elde ettiği öğrenildi.

Kastamonu merkezli 4 ilde yapılan ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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