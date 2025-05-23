Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan hamile kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Şenpazar 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ekip, hamile kadını ambulansla evinden alarak hastaneye ulaştırmak için yola çıktı.

Kerpiçlik Dereköy'de yaşayan ve 38 haftalık hamile olan kadın, doğum sancılarının başlaması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kastamonu Azdavay ilçesinde hastaneye götürülmek üzere ambulansla evinden alınan hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

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