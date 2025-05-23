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        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan hamile kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi

        Kastamonu Azdavay ilçesinde hastaneye götürülmek üzere ambulansla evinden alınan hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:07
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        Kastamonu'da hastane yolunda doğumu başlayan hamile kadın bebeğini ambulansta dünyaya getirdi
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        Kastamonu Azdavay ilçesinde hastaneye götürülmek üzere ambulansla evinden alınan hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

        Kerpiçlik Dereköy'de yaşayan ve 38 haftalık hamile olan kadın, doğum sancılarının başlaması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen Şenpazar 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ekip, hamile kadını ambulansla evinden alarak hastaneye ulaştırmak için yola çıktı.

        Hastane yolunda sancıları artan hamile kadın, paramedik Merve Bozacı ve acil tıp teknisyeni Merve Ekmekçi'nin müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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