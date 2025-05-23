Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift yaralandı
Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift, yaralandı.
Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift, yaralandı.
B.S'nin kullandığı 37 BB 376 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki eşi S.S, yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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