Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
E.G. yönetimindeki 74 BB 001 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 06 EV 1034 plakalı otomobil Kastamonu-Karabük kara yolu İğdir köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile F.Y. ve M.A.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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