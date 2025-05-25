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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:37
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        E.G. yönetimindeki 74 BB 001 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 06 EV 1034 plakalı otomobil Kastamonu-Karabük kara yolu İğdir köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile F.Y. ve M.A.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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