Hanönü'de kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi

Programda öğrenci ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu video, slayt ve gösteriler sunuldu.

"Bilgi güçtür ve okumak ruhu yüceltir" diyen Yabaneri, "Okuduğumuz her kitapla birlikte hayatımızı şekillendirecek bilgilere ulaştık." dedi.

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