Kastamonu'da dolu etkili oldu
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu etkili oldu.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde dolu etkili oldu.
İlçede öğleden sonra yaklaşık 15 dakika dolu yağdı.
Doluya İnebolu yolu Devrekani kavşağında yakalanan bazı sürücüler, araçlarının zarar görmemesi için köprü altına sığındı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.